Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94022
ALTIN
261.208
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.4028
EURO
6.5930

“Çocuklar esnafın yanında meslek öğrenmeli”

Yaz tatilinin başlaması ile birlikte çocukların bir esnaf yanında meslek öğrenmelerinin hem sorumluluk almayı hem de para kazanmanın zorluğunu öğrenmeleri için önemine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaz tatilinde çocuklarımız bilgisayar başında sürekli oyun oynamak yerine kitap okumalı, kendini geliştirecek aktiviteler yapmalı. Bununla birlikte kısa süreli manav, terzi, bakkal, berber gibi bir esnafın yanında çocuklarımızın çırak olarak çalışmaları gelişmelerine katkı sağlar. Hem para kazanmanın zorluğunu hem de sorumluluk almayı en iyi esnafımızın yanında öğrenir. Aynı zamanda bir zanaat de öğrenmiş olur” dedi.

“Çocuklar esnafın yanında meslek öğrenmeli”

Yaz tatilinin başlaması ile birlikte çocukların bir esnaf yanında meslek öğrenmelerinin hem sorumluluk almayı hem de para kazanmanın zorluğunu öğrenmeleri için önemine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yaz tatilinde çocuklarımız bilgisayar başında sürekli oyun oynamak yerine kitap okumalı, kendini geliştirecek aktiviteler yapmalı. Bununla birlikte kısa süreli manav, terzi, bakkal, berber gibi bir esnafın yanında çocuklarımızın çırak olarak çalışmaları gelişmelerine katkı sağlar. Hem para kazanmanın zorluğunu hem de sorumluluk almayı en iyi esnafımızın yanında öğrenir. Aynı zamanda bir zanaat de öğrenmiş olur” dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 21:12
“Çocuklar esnafın yanında meslek öğrenmeli”

Çocukların yalnızca okuldaki başarıları ile değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Bendevi Palandöken, “Evladım benim çektiğim zorluğu çekmesin, en iyi okullarda okusun, en iyi şartları sağlayalım diyerek çocuklarımızı yetiştirirken belki de onları yanlış yönlendirmiş oluyoruz. Çocuklar yalnızca okuldaki başarıları ile değerlendirilmemeli. En iyi okulda en iyi bölümleri bitirsin diye düşünürken onların birçok yeteneğini keşfedememiş ya da köreltmiş olabiliyoruz. Onların yeteneklerini keşfetmek, ilgi alanlarına göre yönlendirmek, tercihlerine saygı duymak zorundayız. Aslında sorumluluk almayı, hayatı öğrenmelerini ve tanımalarını sağlamak için en önemli nokta en iyi okullar değil, onların yeteneklerine göre yönlendirmektir. Çocuklarımızın geleceğe sağlam adımlar atması, özgüven sahibi olması için o adımları kendilerinin atmalarına müsaade etmeliyiz” diye konuştu.

Yaz tatillerinde çocukların herhangi bir esnafın yanında çırak olarak çalışmasının hayatı öğrenmelerine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Palandöken, “Çocuklarımızın hepsi birbirinden farklı. El becerisi olan var, sayısal zekâsı yüksek olan var, sanatsal yönü olan var. Kiminin iletişimi, kiminin farklı bir özelliği yaşının çok üzerinde olabiliyor. Bu farklılıkları keşfetmek, o doğrultuda geleceğini yönlendirmek için birçok yol var. Bu yollardan birisi de çocuğun yaz tatillerinde kısa süreli de olsa herhangi bir sektörde bir esnafın yanında çırak olarak çalışması. Esnafımız yani usta baba yarısıdır. Çocuk bu çalışma sayesinde hem para kazanmanın zorluğunu, hem yeni bir zanaat, hem sorumluluk almak gibi kişisel gelişimine katkı sağlayacak şeyler öğrenir” ifadelerini kullandı.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Arinna resim sergisi açıyor
Arinna resim sergisi açıyor
Bahçelievler miniklerinin mezuniyet sevinci
Bahçelievler miniklerinin mezuniyet sevinci
Askerlik 6 aya düştü
Askerlik 6 aya düştü
“Sağlık-Sen ayrımcılığa fırsat vermedi”
“Sağlık-Sen ayrımcılığa fırsat vermedi”
Uslu, ‘Geleneksel Çorumlular Günü’ etkinliğine katıldı
Uslu, ‘Geleneksel Çorumlular Günü’ etkinliğine katıldı
“Köyün sorunu siyasi malzeme olarak kullanılmasın”
“Köyün sorunu siyasi malzeme olarak kullanılmasın”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim