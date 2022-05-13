Çocuklar, “doğa ile el ele” verdi
Çorum İkbalevler Anaokulu Müdür Yardımcısı Leyla Külcü ve 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Anasınıfı öğretmeni Yıldız Madak’ın kuruculuğunu yaptıkları e-Twinning projesinde doğa etkinlikleri ve doğayı korumak, iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan hayvanlar, sıfır atık ve sokak hayvanları gibi konular işlenerek öğrencilerde farkındalık oluşturma çalışmaları yapıldı.
Proje çalışmaları kapsamında etkinliklerde doğal materyaller kullandırılarak, çeşitli atölye çalışmaları ile öğrencilerin çeşitli bitkiler yetiştirmeleri istendi. Bu sayede sorumluluk alan ve bitkilerin büyüme aşamalarını gözlemleyebilen öğrencilerin doğa ile daha fazla zaman geçirmelerini hedeflendi.
Proje süresince minik öğrencilerden filizlendirme, tohum topu oluşturma, yaprak koleksiyonu yapma, farklı ülkelerle işbirlikçi çalışma becerisi kazanımları oluşturma, kuş yemlikleri yapma, doğayla ilgili kamu spotları gibi etkinlikler yapmaları istendi.
Ayrıca pandemi döneminde çocuklara motivasyon kaynağı olup yaşadıkları dünyaya sahip çıkma ve daha bilinçli bireyler yetiştirme konusunda farkındalık oluşturmaları amaçlandı.
Proje hakkında bilgi veren öğretmenler; “Öğrencilerimizin doğaya ve doğanın parçası olan canlılara karşı sorumluluk hissetmelerini istiyoruz ve uygun olan her ortamda tohum ya da fideler ekip bitki yetiştirmeyi bilen; deneyimlerini ve ürettiklerini paylaşabilen; hayvanları koruyan, ihtiyaçlarına duyarlılık gösteren, sabretmeyi, üretmeyi, ürettiğini sahiplenmeyi, başkalarının ürettiklerine ve başka canlıların yaşam haklarına saygı gösteren doğa dostu bireyler yetiştirmek projemizde öncelikli amacımızdır” dediler. (Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
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|36
|56
|7. Beşiktaş
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|55
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|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
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|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
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|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
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|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|36
|66
|5. Tottenham
|36
|65
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Leicester City
|35
|45
|11. Crystal Palace
|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|36
|34
|19. Watford
|36
|23
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|84
|2. Barcelona
|36
|72
|3. Atletico Madrid
|36
|67
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|36
|59
|7. Villarreal
|36
|56
|8. Athletic Bilbao
|36
|52
|9. Osasuna
|36
|47
|10. Valencia
|36
|44
|11. Celta Vigo
|36
|43
|12. Rayo Vallecano
|36
|42
|13. Espanyol
|36
|40
|14. Elche
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|39
|15. Getafe
|36
|38
|16. Granada
|36
|37
|17. Cadiz
|36
|35
|18. Mallorca
|36
|33
|19. Deportivo Alaves
|36
|31
|20. Levante
|36
|29