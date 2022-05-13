Çocuklar, “doğa ile el ele” verdi

Proje çalışmaları kapsamında etkinliklerde doğal materyaller kullandırılarak, çeşitli atölye çalışmaları ile öğrencilerin çeşitli bitkiler yetiştirmeleri istendi. Bu sayede sorumluluk alan ve bitkilerin büyüme aşamalarını gözlemleyebilen öğrencilerin doğa ile daha fazla zaman geçirmelerini hedeflendi.

Proje süresince minik öğrencilerden filizlendirme, tohum topu oluşturma, yaprak koleksiyonu yapma, farklı ülkelerle işbirlikçi çalışma becerisi kazanımları oluşturma, kuş yemlikleri yapma, doğayla ilgili kamu spotları gibi etkinlikler yapmaları istendi.

Ayrıca pandemi döneminde çocuklara motivasyon kaynağı olup yaşadıkları dünyaya sahip çıkma ve daha bilinçli bireyler yetiştirme konusunda farkındalık oluşturmaları amaçlandı.

Proje hakkında bilgi veren öğretmenler; “Öğrencilerimizin doğaya ve doğanın parçası olan canlılara karşı sorumluluk hissetmelerini istiyoruz ve uygun olan her ortamda tohum ya da fideler ekip bitki yetiştirmeyi bilen; deneyimlerini ve ürettiklerini paylaşabilen; hayvanları koruyan, ihtiyaçlarına duyarlılık gösteren, sabretmeyi, üretmeyi, ürettiğini sahiplenmeyi, başkalarının ürettiklerine ve başka canlıların yaşam haklarına saygı gösteren doğa dostu bireyler yetiştirmek projemizde öncelikli amacımızdır” dediler. (Haber Merkezi)

