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“Çocuklar arasında ayrımcılık yapılıyor”

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, Çorum Belediyesi’nin çocuklar arasında ayrımcılık yaptığını öne sürdü.

“Çocuklar arasında ayrımcılık yapılıyor”

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, Çorum Belediyesi’nin çocuklar arasında ayrımcılık yaptığını öne sürdü.

14 Temmuz 2019 Pazar 20:22
“Çocuklar arasında ayrımcılık yapılıyor”

Çorum Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ‘4.Cami Çocukları Futbol Turnuvası’ için 8-13 yaş aralığındaki erkek çocuklara etkinliği duyurarak, şehrin reklam panolarında paylaştığını hatırlatan Mustafa Gül, “Belediye çocuklara yönelik sportif bir etkinlik düzenlerken kapsam alanını yalnızca camiye kuran kursuna giden çocuklara yönelik olarak düzenlemiştir. Etkinliğin içinde de başka bir ayrımcılık da yaparak yine camiye giden kız çocukları ise görmezden gelinmiştir” dedi.

Çorum gibi farklı mezhepsel inançların ve kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı bir kentte belediyenin hizmetlerinde kapsayıcı, toplumsal barış ve kaynakların adil kullanımı açısından eşitlikçi olması gerektiğini vurgulayan Gül, “Buna dikkat edilmediği takdirde yapılan hiçbir etkinlik kamu yararı doğrultusunda amacına ulaşamayacaktır. Çorum Belediyesi maalesef yaptığı bu etkinlik ile kapsayıcı olamamış, hem kız çocukları hem de yaz kuran kurslarına gitmeyen başka çocukları göz ardı etmiştir. Geçmiş tarihsel birikimlerden hiçbir sonuç çıkarılmamıştır.

Eğitim Sen olarak kentimizde belediyenin eğitsel faaliyetlerde bu tür ayrımcılıklar yapmasının son derece yanlış olduğunu, düşüncesizce yapılmış bir düzenleme olduğunu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Çorum Belediyesinin yaz tatilinde yapacağı etkinliklerde ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın tümünü kapsayacak şekilde laik, bilimsel, kamusal eğitim eksenli sportif ve kültürel projelere önem vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

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