Çocuklar Anadolu Masalları Şenliği’nde buluştu

Millet Bahçesi’nde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe anasınıfı ve ilkokul öğrencileri ile aileleri, öğretmenler katıldı. Çorum Belediyesi, çocuklara pamuk şeker ve soğuk içecekler ikram ederken, Türk Halk Müziği korosu da etkinliğe müzikleriyle renk kattı.

ANADOLU’NUN ZENGİN MASALLARI VAR

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu’da zengin bir masal kültürü olduğunu, her köyün her şehrin bir masalı olduğunu söyledi. Anadolu’da ki masalların tekrar canlandırılması gerektiğini ifade eden Kır, “Masalları çocuklarımızın hayal dünyasına dahil etmek için bu projeyi yürütüyoruz” dedi.

Kır, projenin yürütülmesinde emeği olan öğretmenlere ve Masal Şenliği etkinliğine katkı veren Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.

Şenliğe geleneksel kostümleriyle katılan öğrenciler anlattıkları masallarla beğeni topladı.