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Çocuklar 23 Nisanı video mesajları ile kutlayacak

Koronavirüs salgını nedeniyle, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yapılmayacak olması nedeniyle 23 Nisanı kutlamak isteyen minikler evlerini bayram yeri gibi süsleyerek giydikleri kıyafetler ve verdikleri mesajlar ile hem moral hem de umut oldu.

22 Nisan 2020 Çarşamba 19:57
Çocuklar 23 Nisanı video mesajları ile kutlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıl dönümüne koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl buruk giriliyor.

Hem sosyal mesafe sebebiyle, hem de çocuklara gelen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, dünyada ilk ve tek olarak Türkiye’de kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl yapılmayacak ancak minik yürüklerin bayramlarını kutlamalarını ve insanlara mesaj vermesini salgın bile engelleyemedi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Milli Eğitime bağlı Çorum Merkez İkbalevler Anaokulu öğrencileri evde, balkonda ve bahçede hazırladıkları videolar ile hem bayram kutlaması yaptı, hem de bayram mesajlarını verdi. Bayrama özel kıyafetlerini giyen ve süslemeler yapan minikler, ellerinde Türk Bayraklarıyla hazırladığı görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Öğrenciler aynı zamanda vatandaşlara evde kal mesajı verdi.

(Haber Merkezi)

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