Çocuklar, 23 Nisan’da gönüllerince eğlenecek

Çorum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yıl coşkulu etkinliklerle kutlayacak. Hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinliklerde çocuklar, gönüllerince eğlenecek.

23 Nisan Cumartesi günü Millet Bahçesi’nde saat 12.00’da başlayacak etkinlikler kapsamında eğlenceli yarışmalar, halk oyunları gösterileri, sürpriz hediyeler ve ikramlar, masa tenisinden basketbola, plaj voleybolundan satranç’a kadar 15 farklı branşta spor oyunları, çocuk animasyon gösterileri ve Balonların Efendisi Mehmet Mahmut Erdem’in muhteşem balon gösterisi yer alacak.

Çorum Belediyesi 23 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’de Millet Bahçesi Spor Tesisleri’nde gerçekleştireceği 23 Nisan çocuk şenliklerine tüm çocukları davet etti.