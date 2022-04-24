Çocuk Şenliği’nde coşku doruğa ulaştı

Çorum Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle organize ettiği çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Millet Bahçesi’nde önceki gün düzenlenen 23 Nisan Şenlikleri binlerce vatandaşın ve çocuğun katılımıyla gerçekleşti.

Çocukların hoşça vakit geçirdiği şenliklerde animasyon gösterileri, yarışmalar, balon gösterileri ve çeşitli spor aktiviteleri yapıldı. Yarışmaların da yapıldığı şenliklerde Çorum Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Öte yandan Millet Bahçesi Spor Tesisleri’nde masa tenisinden basketbola, plaj voleybolundan jimnastiğe kadar 15 farklı branşta spor oyunları yer aldı. Şenliklerde ayrıca çocuklar için boyama etkinlikleri yapıldı. Millet Bahçesi’nde kurulan Eğlence Parkı’nda ise çocuklar doyasıya eğlendi. Hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinliklerde çocuklar, gönüllerince eğlendi. Çocuklar kendileri için hazırlanan stantlarda sulu boya ve ahşap boyama yaptılar.

Millet Bahçesi’ni dolduran çocuklar, gün boyu devam eden birbirinden renkli ve eğlenceli bayramı doyasıya yaşadı. Etkinlik, Balonların Efendisi Mehmet Mahmut Erdem’in balon gösterisi ile sona erdi.

(Nurdan AKBAŞ)

