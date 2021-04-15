Çocuk parkında yangın!

Çocuk parkında çıkan yangın kısa süreli panik ve heyecana neden oldu.

Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7.Cadde üzerinde bulunan Ertuğrulgazi İlkokulu’nun hemen arkasındaki çocuk parkında meydana geldi. İftara dakikalar kala çocuk parkından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri hemen İtfaiye Müdürlüğü’nü aradı. Parktaki rüzgâr kesen çit bitkilerinin alev aldığı anlaşılırken, alevler kısa sürede yükseldi ve yayıldı. Mahalle sakinleri, kendi imkânları ile yangına müdahale ederken, itfaiye ekipleri henüz gelmeden yangını kontrol altına almayı başardılar.

Yangın söndükten sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, yangının kim ya da kimler tarafından çıkartıldığı ile ilgili inceleme başlatıldı. (Hüseyin Aşkın)