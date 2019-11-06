Çocuk Koruma Kurulu toplandı

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde Psikolog olarak görev yapan Hande Şentürk, ilimizde uygulanan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile alakalı sunum gerçekleştirdi. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü personeli Sosyal Çalışmacı Lalezar Erden tarafından ise Sağlık tedbiri uygulamaları ile ilgili sunum yapıldı.

Sunumun ardından 2019 yılında gerçekleştirilen hizmetler ele alınarak, bundan sonraki süreçte yapılacak hizmetler hakkında kurul üyelerince görüş ve öneriler alındı.

(Volkan SINAYUÇ)