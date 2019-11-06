Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101144
ALTIN
275.708
DOLAR
5.7656
STERLİN
7.3927
EURO
6.3908

Çocuk Koruma Kurulu toplandı

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Çorum Çocuk Koruma Kurulu İl Koordinasyon Toplantısı Çorum Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında gerçekleştirildi.

Çocuk Koruma Kurulu toplandı

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Çorum Çocuk Koruma Kurulu İl Koordinasyon Toplantısı Çorum Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında gerçekleştirildi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 21:50
Çocuk Koruma Kurulu toplandı

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde Psikolog olarak görev yapan Hande Şentürk, ilimizde uygulanan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile alakalı sunum gerçekleştirdi. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü personeli Sosyal Çalışmacı Lalezar Erden tarafından ise Sağlık tedbiri uygulamaları ile ilgili sunum yapıldı.

Sunumun ardından 2019 yılında gerçekleştirilen hizmetler ele alınarak, bundan sonraki süreçte yapılacak hizmetler hakkında kurul üyelerince görüş ve öneriler alındı.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Hukuk Müşavirliğinin bütçesi 659 bin
Hukuk Müşavirliğinin bütçesi 659 bin
2020 yılı yatırım ve çalışma programı incelemeye alındı
2020 yılı yatırım ve çalışma programı incelemeye alındı
“Aylıklara yapılan artış eridi memur ve emekli alacaklı hale geldi”
“Aylıklara yapılan artış eridi memur ve emekli alacaklı hale geldi”
“Her türlü olumlu adımı destekleyeceğiz”
“Her türlü olumlu adımı destekleyeceğiz”
Oscar ödüllü yönetmen Çorum’da film çekecek
Oscar ödüllü yönetmen Çorum’da film çekecek
Lösemi’ye maske takarak farkındalık oluşturdular
Lösemi’ye maske takarak farkındalık oluşturdular

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim