Çocuk Kalbi Gündüz Bakımevi açılıyor
Çorum’da bugün Çocuk Kalbi Kreş & Gündüz Bakımevi isimli yeni bir kreş açılıyor.
Güncel 31.08.2021, 00:17
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Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya’nın kızı Merve Kaya tarafından işletilecek olan Çocuk Kalbi Kreş & Gündüz Bakımevi’nin açılışı bugün yapılacak.
Binevler Mahallesi 130. Sokak No: 27 adresinde minik çocukların, doğayla iç içe nezih bir ortamda kendilerini geliştirecek etkinliklerle kaliteli zaman geçireceği kreşin açılışı bugün saat 14.00’de yapılacak.
(Volkan SINAYUÇ)
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