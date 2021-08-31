Çocuk Kalbi Gündüz Bakımevi açılıyor

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya’nın kızı Merve Kaya tarafından işletilecek olan Çocuk Kalbi Kreş & Gündüz Bakımevi’nin açılışı bugün yapılacak.

Binevler Mahallesi 130. Sokak No: 27 adresinde minik çocukların, doğayla iç içe nezih bir ortamda kendilerini geliştirecek etkinliklerle kaliteli zaman geçireceği kreşin açılışı bugün saat 14.00’de yapılacak.



(Volkan SINAYUÇ)

