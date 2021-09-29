“Çocuk istismarını önleme adına Emniyet’in yanındayız”

Kısa adı UCİM olan “Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği” Çorum İl Koordinatörü Av. Hande Güllü, Etkinlik ve Saha Koordinatörü Maden Müh. Sinem Sarı, Hukuk Koordinatörü Av. Büşra Çıplak ve UCİM gönüllü üyesi Diyetisyen Şüheda Soluk, Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’i makamında ziyaret ederek, çocuk istismarını önleme adına Emniyet’in çalışmalarına katkıda bulunmaya hazır olduklarını dile getirdiler. (Haber Merkezi)

