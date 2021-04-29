Çocuk istismarına karşı ünlüler seferber

Bir saat içerisinde derneğin SMS ve banka hesap numaralarına toplam 1 milyon 172 bin lira bağış sağlandı.

“16 şehirde 16 önleme merkezi” açmak üzere yola çıkan UCİM, toplanan yardımla, öncelikle İstanbul, Konya, Erzurum, Kayseri, Mardin, Ordu, Antalya, Van illerinde önleme merkezlerini Haziran ayında hizmete açacak.

Önleme merkezleri, tam zamanlı avukatd ve ruh sağlığı uzmanları ile faaliyet gösterecek.

Kampanyaya, Cem Yılmaz, Özge Özpirinçci, Edis Görgülü, Doğa Rutkay, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Gupse Özay, Sarp Apak, Kerem Bursin, Melikşah Altuntaş, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Demet Özdemir, Demet Evgar, Şebnem Bozoklu, Pelin Kaya, Esra Bilgiç, Nilperi Şahinkaya, Merve Özbey, İbrahim Büyükak, Damla Sönmez, Cemal Can Canseven, Berkan Karabulut, Didem Soydan, Oğuzhan Koç, Kaan Yıldırım’ın da aralarında olduğu birçok ünlü isim katıldı.

UCİM’e hayat veren Saadet Özkan ve Yücel Ceylan…

(Haber Merkezi)

