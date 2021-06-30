“Çocuk istismarına karşı etkin mücadele yürütülmeli”

Bu dönemde çocukların okula erişememelerinin, ev içinde maruz kaldıkları şiddet ve istismar ortamından ve şiddet uygulayan kişilerden uzaklaşmalarını engellediğini belirten Doğan, “Üstelik kadınlara ve çocuklara karşı cinsel şiddet ve istismarın tırmanışa geçtiği pandemi sürecinde, kadınların ve çocukların en büyük kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi ve Lanzarote Sözleşmeleri hedef alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Son günlerde ülke gündemine düşen kadın ve çocuk istismarı haberlerindeki artışın çarpıcı boyutlara geldiğini kaydeden Doğan, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Yıllarca uğradığı tecavüzü taşlara yazan çocuk haberi, Karatay Akademi Yayınları tarafından basılan “Onlar Ermiş Muradına-En Güzel Türk Masalları” isimli kitapta yer alan “Sandık” adlı masalda çocuğa karşı cinsel istismarı meşrulaştıran skandal ifadeler kullanılması, Antalya’nın Finike ilçesinde bir kız bir erkek iki kardeşin aile içi cinsel istimara uğramaları ve sanık olan anne ve üvey babanın tahliye edilmesi haberleri, sadece birkaç örneği oluşturmaktadır. Üstü örtülen, duyulmayan vakaların çok daha fazla olduğu tahmin edilebilmektedir.

TÜİK’in 2019 verilerine göre, güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 206 bin 498 çocuğun yüzde 15,2’si cinsel suçlardan mağdur oldu. Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı adli istatistiklere göre, Türkiye’de 2019’da “cinsel dokunulmazlığa karşı suç” kapsamında 49 bin 57 dava açıldı. Bunların 22 bin 689’unu çocuklara yönelik cinsel istismar suçları oluşturmuştur. Yine Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, 2012’de çocuğun cinsel istismarı davalarında suç sayısı 17 bin 589 iken, 2019’da bu sayı 22 bin 689’a çıkmıştır. İnsan Hakları Derneği’nin İstanbul Şubesi Çocuk Hakları raporuna göre ise 2002’den bu yana 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yapmıştır.

Çocuk istismarının meşrulaştırılması anlamına gelecek tüm uygulamaların karşısında olacağımız bilinmelidir. Cinsiyete dayalı eşitsizliğin giderilmesi için İstanbul Sözleşmesi hükümleri uygulanmalı ve imza altına alınan sözleşmelerin gerekleri hayata geçirilmelidir.” (Haber Merkezi)

