Çocuk istismarına 31 yıl hapis cezası

Olay, Çorum’un Kargı ilçesinde yaşandı. İddialara göre, mağdur K.T. o yıllarda 8-9 yaşında olduğunu belirterek, şoför H.B.A.'nın kendisine belirli aralıklarla cinsel istismarda bulunduğunu öne sürmüş ve Kargı Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyette bulunmuştu. K.T. savcıya verdiği ifadede, şoför H.B.A.'nın ilkokul dördüncü sınıftan sonra belirli aralıklarla kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve korktuğu içinde uzun yıllar kimseye bir şey anlatamadığını belirterek, H.B.A.'dan şikayetçi olmuş ve H.B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

SON KEZ HÂKİM KARŞISINA ÇIKTI

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşması dün tamamlandı. Davaya tutuklu sanık H.B.A., cinsel istismara uğradığını iddia eden K.T. ve taraf avukatları katıldı. K.T., mahkemede, o yıllarda H.B.A. tarafından uzun süre cinsel istismarına uğradığını ve kendisinden şikayetçi olduğunu bir kez daha tekrarladı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanık H.B.A., son kez savunmasını yaparak suçlamaları kabul etmediğini söyledi. H.B.A., “Suçlamaları asla kabul etmiyorum. 15 yıl önce gerçekleştiği iddia edilen olaydan dolayı bana kumpas kuruldu. Bir buçuk yılı geçkin bir süredir bu suçtan tutuklu yargılanmaktayım. K.T., hep çelişkili ifadeler vermiştir, bu kişi benimle husumetlidir, bana iftira atmaktadır. Benim K.T. ile hiçbir ilişkim olmamıştır, beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti H.B.A’ya “küçük yaşta çocuğa cinsel istismardan” 21 yıl, “alıkoymaktan” 10 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezası verildi.

(Yusuf ÇINAR)