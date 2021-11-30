Çocuk istismarı ile mücadeleye destek
Güncel 30.11.2021, 21:05
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Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) İl Koordinatörü Av. Hande Güllü, Etkinlik Saha Koordinatörü Sinem Sarı ve Hukuk Koordinatörü Av. Melisa Koç, Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek etkinlikleri hakkında bilgi verdiler.
Vali Çiftçi, çocuk istismarına karşı yapılacak etkinlikler için destek sözü verdi. (Haber Merkezi)
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