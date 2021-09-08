Çocuk istismarı ile mücadelede için eğiticiler eğitildi
UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin, “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” projesi kapsamında, Ankara’da sürdürdüğü üç eğitim kampı tamamlandı. “Eğitici Eğitimi” olarak nitelendirilen çalışmaya 30 ilden psikologlar, avukatlar, çocuk gelişimciler ve öğretmenler katıldı.
Güncel 08.09.2021, 20:11
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Çocuk İstismarının hukuksal ve psikolojik boyutunun yanı sıra, “Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak”, “Lego Education çözümleri ve Yaratıcı Drama yöntemiyle “Bedensel Söz Hakkım”, “Etkili Sunum/Görüşme ve İletişim Teknikleri”, “Gönüllü Yönetimi” başlıklı eğitimleri tamamlayan UCİM gönüllüleri; aldıkları eğitimleri illerindeki üyelere aktaracaklar. Okullarda ve çeşitli kurumlarda seminerler vererek “çocuk hakları ve çocuk istismarı” konularında toplumsal farkındalığın artmasını sağlayacaklar.
(Haber Merkezi)
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