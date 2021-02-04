Çocuk istismarı ile mücadele duyarlılığı taşıyanlara çağrı

Saadet Özkan, bu mücadele sürecinde Aile Bakanlığı’nın desteğini aldığı gibi, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, dünyada yalnızca 12 kadına verilen Uluslararası Kadın Cesaret Ödülü’ne layık görüldü ve ödülünü Melania Trump’ın elinden aldı.

Derneğin amacı, “Çocukların sağlıklı biçimde yetişmesini sağlamak, çocukları her türlü duygusal, fiziksel ve cinsel istismar ile her türlü ihmalden korumak, bu olayların yaşanmasının önüne geçmek” şeklinde belirlenirken, hiçbir kâr amacı güdülmeksizin, 2020 sonunda gönüllü sayısının 50 bini aştığı belirtildi.

Derneğin faaliyetleri ise şöyle ifade edildi: Çocuk istismar ve ihmali konusunda disiplinler arası kongre, konferans, seminer, eğitim çalışmaları ve benzeri toplantılar düzenlemek, bu konularda yayın yapmak, ilgili kişi ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, bilimsel araştırmaları desteklemek, kamuoyu oluşturmak üzere kitle iletişim araçlarından yararlanmak, çocukların eğitimi alanında hizmet veren kuruluşlara, gerektiğinde danışmanlık yapmak, çocukların haklarını koruyan kuruluşlara katkı vermek, istismara uğramış çocukların şikayet, takip ve hukuki her türlü iş ve işlemlerine destek olmak.

TÜİK verilerine ve yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de yaşayan 7-18 yaşlar arasındaki çocukların %56’sının fiziksel istismara, %49’unun duygusal istismara ve %10’unun cinsel istismara maruz kalıyor. Ayrıca, adli makamlara yansımayan, şikayet konusu olmayan pek çok vakanın daha olduğu biliniyor. UCİM, şimdiye kadar sayısız olaya el atıp mağdurlara hukuki yol gösterici olarak yardımcı olmaya çalıştı.

UCİM Çorum İl Koordinatörü Av.Hande Güllü ile Eğitim Koordinatörü, Psikolojik Danışman Seçim Büyükçatalbaş, dün gazetemizi ziyaret ederek, önümüzdeki dönemde çocuk istismarı ile daha etkin mücadele etmeyi amaçladıklarını belirterek, bu konuda duyarlılık taşıyan herkesi dernek çatısı altında kendileri ile birlikte çalışmaya davet ettiler.

UCİM, 11 Temmuz 2017 tarihinde Saadet Özkan ve Yücel Ceylan tarafından kuruldu.

(Haber Merkezi)