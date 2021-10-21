Çocuk istismarı ile mücadele adına etkin çalışmalar yapılıyor

Çorumlu Prof. Dr. Halis Dokgöz, Prof. Dr. Arif Verimli ve Doç. Dr. Veysi Çeri gibi alanında uzman konukların ve ünlü oyuncu Tansel Öngel’in konuşmacı oldukları açılış töreninde, beş ilde orta öğrenim gören 75 kız öğrenciye, psikologlar ve eğitim uzmanları tarafından üniversiteli olma yolunda vizyon kazandırılacağı bildirildi.

Öte yandan, UCİM Derneği dünyada ve Türkiye’de bir ‘ilk’e de imza attı. Okul öncesi ve ilköğretim birinci sınıf öğrencilerine, dünyada ve Türkiye'de ilk kez LEGO®️ Education çözümleri ile mahremiyetin ve çocuk haklarının anlatıldığı "Bedensel Söz Hakkım" eğitiminin ilki; LEGO Education Türkiye Distribütörü Teknokta ile işbirliği halinde gerçekleştirildi.

AB desteği ile uygulanan eğitime katılan öğrenciler, çocuk hakları başlığından yola çıkılarak; kendi duygularını ifade edebilme, özel alanlarını farketme, güvenli oyun oynama, sır saklamama ve güvenlik çemberi oluşturma konularında uzman psikolog ve eğitimciler tarafından projeye özel hazırlanan içeriklerin yer aldığı eğitimi oyun oynayarak deneyimlediler.

(Haber Merkezi)

