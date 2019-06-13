Çocuk işçiliğine dikkat çektiler

Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü koordinesinde “çocuk işçiliğiyle mücadeleye” dikkat çekmek ve sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocuklar görüldüğü zaman ne yapılması ve nereye müracaat etmeleri gerektiği ile ilgili tanıtım ve bilinçlendirme standı kuruldu.

“Çocuk İşçiliğine Hayır” sloganlı balonların da dağıtıldığı etkinlik kapsamında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Ülkemizde çocuk işçiliğini önlemek amacıyla gerekli yasal düzenlemeler mevcuttur ancak yasal olmayan yollar ile çalıştırılan veya dilendirilen çocuklara yönelik Emniyet Müdürlükleri, Zabıta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri sahada Mobil Ekiplerce çalışmalarını yürütmektedir. Mobil Ekipler sokakta çalıştırıldığı veya dilendirildiği tespit edilen çocuklar ve aileleri hakkında gerekli işlemleri ve müdahaleleri yapmaktadır.

İlimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Ekonomik Destek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından çeşitli yardımlar (ekonomik, eğitim yardımı, aşevi tarafından yemek yardımı vb.), Çorum Belediye Başkanlığı tarafından gıda bankası aracılığıyla gıda yardımı, Kızılay ve benzeri sivil toplum kuruluşları tarafından değişik ayni ve nakdi yardımlar ile vatandaşlar tarafından da zekât, fitre, ayni ve nakdi şeklinde yardımlar yapılmaktadır. Dolayısıyla mağdur vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaktadır. Buna rağmen vatandaşın dini ve manevi duygularını istismar ederek hala cadde, sokak ve cami önlerinde dilendirilen çocuklara rastlanabilmektedir, çocukların bu şekilde dilendirilmeleri ve sokakta çalıştırılmaları onları istismara açık hale getirmektedir. Aynı zamanda bu konu ile ilgili tüm kamu kurum, kuruluşları ve halkımızın mücadele etme sorumluluğu bulunmaktadır, dilenen ve sokakta çalışan çocuklara herhangi bir şekilde para vermek, yardım etmek onları sokağa mahkum etmekte, onlara iyilik yerine kötülük yapmaktayız. Bu yüzden bu konuda gerekli hassasiyetin oluşturulabilmesi için farkındalık çalışmaları yapılmaktadır ve bu sayede çocuk işçiliği ve dilenciliğin bitirilmesi konusunda Ülkemizde kararlı adımlar atılmaktadır.

Vatandaşlarımızın yasal olmayan bir şekilde çalıştırılan ya da dilendirilen çocuklarla karşılaştıklarında Polis;155, Zabıta;153 numaralarından ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın hassasiyet göstereceği bu konuda yapılan ihbarlara ilgili kurumlar gerekli müdahaleyi yapmaktadırlar.” (Haber Merkezi)