Çocuk hakları ve istismar

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ebru Gökmeşe, Prof. Dr. Nuriye Büyükkayacı Duman, Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Doç.Dr. Ayhan Babaroğlu ve diğer öğretim üyelerinin yanı sıra, UCİM İl Koordinatörü Av. Hande Güllü ile Eğitim Koordinatörü Yeliz Akpınar da, çocuk hakları, ihmal ve istismar konusundaki soruları yanıtladılar.



(Haber Merkezi)

