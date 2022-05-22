Çocuk hakları ve istismar
Hitit Üniversitesi ile kısa adı UCİM olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından “Çocuk Gelişimciler Günü” nedeniyle düzenlenen panel, son derece verimli geçti.
Güncel 22.05.2022, 18:52
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Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ebru Gökmeşe, Prof. Dr. Nuriye Büyükkayacı Duman, Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Doç.Dr. Ayhan Babaroğlu ve diğer öğretim üyelerinin yanı sıra, UCİM İl Koordinatörü Av. Hande Güllü ile Eğitim Koordinatörü Yeliz Akpınar da, çocuk hakları, ihmal ve istismar konusundaki soruları yanıtladılar.
(Haber Merkezi)
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