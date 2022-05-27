Çocuk hakları konusunda eğitim
Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı ve AB desteği ile uygulanan “Sivil Toplum Destek Programı” kapsamındaki “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” projesi, eğitim çalışmalarıyla devam ediyor.
Güncel 27.05.2022, 17:15
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Kısa adı UCİM olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği’nin İl Koordinatörü Av. Hande Güllü, TSO salonunda düzenlenen eğitim programında, sosyolog, hukukçu ve akademisyenler tarafından çocuk hakları konusunda bilgiler verildiğini bildirdi. (Haber Merkezi)
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