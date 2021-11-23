Çocuk hakları duyarlılığı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, Çorum Sevgi Evleri’ne bir ziyaret düzenlendi.

Ziyaret sırasında, Jandarma’nın tanıtımı yapılırken, çocuklara çikolata, Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Trafik boyama kitabı dağıtıldı.

(Haber Merkezi)

