Çocuk gelişimi bölümü öğrencilerine sıfık atık eğitimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen, Sıfır Atık Projesi kapsamında, geleceğimizin teminatı gençlere büyük önem veren Çorum Belediyesi, Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencilerine telafi eğitimi faaliyetleri kapsamında sıfır atık hakkında bilinçlendirme eğitimi verdi.

Eğitim seminerine Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selami Bolat, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hatice Asuman Ateş ve öğrenciler katıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü teknik personeli tarafından katılımcılara israfın önlenmesi, çevre dostu tüketim alışkınlıklarının kazandırılması, kaynakların daha verimli kullanılması, çevresel risklerin azaltılması gibi konular hakkında eğitici ve bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

Yapılan eğitimlerde özellikle doğal varlıkların korunması, çevrenin bilinçli kullanılması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ile birlikte öğrencilere farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.



1.SINIF ATIK GETİRME MERKEZİ İLK ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, çevrenin miras değil kendilerine emanet olduğunu belirterek “Çevremizdeki kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların geri dönüştürülerek tekrar kazanılmasına kadar birçok aşamayı barındıran “Sıfır Atık” seferberliğine ilişkin çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz.” dedi.

Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencilerinin eğitim sonrasında Türkiye’nin örnek tesisleri arasında yer alan Çorum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldığını belirten Yağbat, “Öğrencilerimiz, atıkların tekrar ekonomiye kazanıldığında nelere dönüşebileceğini yerinde görme fırsatı buldu. Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü teknik personelimizi tesis hakkında öğrencilere bilgiler verdi.” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN ÇEVRE DUYARLILIĞI

Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri çevreye duyarlılıklarının bir ispatı olarak kullanım ömrünü tamamlamış saç kurutma makinesi, ütü, pil, batarya, şarj aleti gibi atıklardan oluşan 29 kg elektronik atığı kaynağında ayrıştırarak çevreye zarar vermesini önledi. Çorum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni ziyaretlerinde atıkları tesis yetkililerine teslim eden öğrencilere Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selami Bolat, okul tarafından hazırlanan katılım sertifikalarını verdi ve en çok atık toplayan 4 öğrenciyi ödüllendirdi.

HERKESİN DİKİLİ BİR AĞACI OLSUN

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere eğitim programının ardından doğaya ve çevreye zarar veren plastik poşet kullanımının azaltılmasını teşvik etmek ve herkesin bir ağaç dikmesi ile daha yeşil bir dünyada yaşamak için bez çanta içinde çam fidanı ve tohum kalem hediye etti.



