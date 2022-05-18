“Çocuk Gelişimciler Günü” nedeniyle panel düzenlendi
Hitit Üniversitesi ile kısa adı UCİM olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından “Çocuk Gelişimciler Günü” nedeniyle panel düzenlendi.
Güncel 18.05.2022, 00:09
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Bugün saat 10.00’da MYO Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda başlayacak panelde, protokol konuşmaları ve Güzel Sanatlar Fakültesi korosunun müzik dinletisinden sonra öğle arası verilecek.
Saat 13.30’da Doç.Dr. Ayhan Babaroğlu’nun başkanlığındaki ilk oturumda, Dr. Öğr.Üyesi Nisa Gökden Kaya ve UCİM İl Koordinatörü Av. Hande Güllü, çocukların ihmali ve çocuk hakları konularını değerlendirecekler.
Dr.Öğr.Üyesi Yeliz Bolat’ın başkanlığındaki ikinci oturumda ise, Dr.Öğr.Üyesi Rasim Babahanoğlu ile UCİM Çorum Eğitim Koordinatörü Yeliz Akpınar, çocuk ve sosyal hizmet üzerine konuşacaklar. (Haber Merkezi)
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