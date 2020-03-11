Çocuk Evleri Sitesi’ne ziyaret

Çorum’da sivil toplum diyaloğunu geliştirme ve kamu kurum kuruluşlar arası iletişimi güçlendirme, projeler hakkında bilgi vermek amacı ile başlatılan ziyaretler kapsamında Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çorum 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ziyaret edilirken, ziyarette müdür yardımcısı Fatih Çatak ile görüşen ve kurumlar arası birlikteliğe dikkat çeken Mustafa Bayrak, 0-18 yaş grubu çocukların önemli, olduğunu, ülkenin geleceği olan bu yaş arası çocukların ne kadar sağlıklı bilgi, ahlak ve manevi değerlerle bağlı yetişir ise ülkede neslin o kadar sağlıklı ve güçlü olarak hem bölgenin hem dünyanın güçlü Türkiye’si olacağını vurguladı. (Haber Merkezi)