“Çocuğunu bırakacak yer bulamayan çalışan anne ciddi mağduriyet yaşıyor”

Çorum Millevekili Tufan Köse, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinin açık olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ana okulları ve kreşlerin ise pandemi nedeniyle kapatıldığını belirterek, çalışan annelerin çocuklarını bırakacak yer bulamadıklarını ve büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinin açık olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanhlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarının kapatılmasının çelişki yarattığını belirterek, iki bakana birden soru önergesi verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bir soru önergesi veren CHP Milletvekili Köse, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a okul öncesi kurumların neden kapatıldığı sorusunu yöneltti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinin açık olduğunu hatırlatan Köse, “Çalışmak zorunda olan ve çocuklarını bırakacak yerleri olmayan anne babalar bu çelişkinin en büyük mağduriyetini yaşarken yine kapatılan bu kurumlarda çalışan öğretmenler ve personel de aynı olumsuzluktan etkilenmişlerdir” dedi.

Köse, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde kovid-19 vakalarının artış göstermesi ve buna bağlı alınan kararlar çerçevesinde en fazla mağduriyet yaşayan kesimler aileler ve çocukları olmuştur. Pandemi sürecinin başlamasıyla beraber, anaokulları ve kreşlerin kapanıp kapanmadığına dair kafa karışıklığı hala devam etmektedir.

Türkiye’de okul öncesi eğitim Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sorumluluğunda bulunmaktadır. Ancak yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, AÇSB’ye bağlı bu okullar açıkken, MEB’e bağlı anaokulları ve kreşlerin kapalı olması sebebiyle ortada bir karışıklık ve mağduriyet yaşandığı ifade edilmektedir. Konuyla ilgili peş peşe açıklanan genelgelerde alınan farklı kararlar ise bu kafa karışıklığının en büyük sebebidir. İki farklı Bakanlık bünyesinde aynı yaş grubuna hizmet veren iki farklı kuruluş mevcut bulunduğundan, yayınlanan genelgelerde bu kuruluşlardan net bir şekilde bahsedilmemesi uygulamada çeşitli sıkıntılar doğurmuştur.

Çalışmak zorunda olan ve çocuklarını bırakacak yerleri olmayan anne babalar bu çelişkinin en büyük mağduriyetini yaşarken yine kapatılan bu kurumlarda çalışan öğretmenler ve personel de aynı olumsuzluktan etkilenmişlerdir.

Bu bağlamda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri ile ilgili korona tedbirleri kapsamında alınan son karar nedir? Adı geçen kuruluşlar şu anda faaliyette midir?

Çalışan anne ve babalar çocuklarını nereye bırakacaklarını bilmedikleri için bu süreçte onların yaşadıkları mağduriyeti gidermek adına nasıl bir planlama yaptınız?

Bakanlığınız bünyesinde Türkiye genelinde hangi illerde kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri açık, hangileri kapalıdır? Okul öncesi eğitim veren ve açık olan yerlere ilişkin tüm sağlık önlemleri alınmış mıdır? Şu ana kadar alınan önlem ve tedbirler nelerdir?” (Haber Merkezi)