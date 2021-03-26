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Çocuğunu askere götüren baba kaza yaptı, 2 yaralı

Güncel 26.03.2021, 18:59
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Çocuğunu askere götüren baba kaza yaptı, 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 
Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan Burak T. yönetimindeki 06 AUR 41 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Burak T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan oğlu Musa T. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada sürücü baba Burak T.’nin asker olan oğlu Musa T.’yi birliğine teslim etmek üzere Amasya’ya gittiği öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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