Çocuğa cinsel istismar davasında 18 yıl hapis istemi

Kargı’da bir resmi kurumda şoför olan H.B.A.’nın çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 18 yıla aşkın hapsi istedi.

Olayın 15 yıl önce Çorum’un Kargı ilçesinde yaşandığı iddia edildi. Mağdur K.T., o yıllarda 8-9 yaşında olduğunu belirterek, şoför H.B.A.'nın kendisine belirli aralıklarla cinsel istismarda bulunduğunu öne sürmüş ve Kargı Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunmuştu.

K.T. savcıya verdiği ifadede, şoför H.B.A.'nın ilkokul dördüncü sınıftan sonra belirli aralıklarla kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve korktuğu içinde uzun yıllar kimseye bir şey anlatamadığını belirterek, H.B.A.'dan şikayetçi olmuş ve H.B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık H.B.A., cinsel istismara uğradığını iddia eden K.T. ve taraf avukatları katıldı.

K.T., mahkemede H.B.A. tarafından uzun süre cinsel istismarına uğradığını ve kendisinden şikayetçi olduğunu söyleyerek, H.B.A’nın kendisine belirli aralıklarla ormanlık alanda, köyde, evde, arşiv odasında bu eylemi gerçekleştiğini öne sürdü.

Tutuklu sanık H.B.A. ise suçlamaları asla kabul etmediğini belirterek, “Ben bu suçu asla işlemedim, bu bana yapılan komplodur, hayal ürünü ve büyük bir iftiradır, bu kişi şu an 25 yaşında ve 15 yıl sonra bana böyle bir suçlama yaptı. Bu öncelikle hayatın olağan akışına aykırıdır. Benim bu kişiye çocukluğundan bugüne hiçbir zaman cinsel amaçlı yaklaşımım asla olmamıştır, ne ormana, ne evime, ne de arşive götürüp ilişkiye girilmemiştir, bu kişi tamamen yalan söylemektedir. Ben devlet memuruyum, aklımı peynir etmekle falan da yemedim, söyledikleri ise hayatın olağan akışına tamamen aykırıdır. Aramızdaki husumet nedeniyle atıldı tüm bu iftiralar. Benim bir ailem ve çocuklarım var. Tüm bunlar kesinlikle yalan ve tamamen hayal ürünüdür, bu kişi yukarıda da belirttiği gibi 15 yıl sonra ortaya çıkıp benden şikâyetçi olmuştur, tahliyemi istiyorum” dedi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, "Çocuğun cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma” suçlarından toplam 18 yıla aşkın hapsi istedi. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi. (Yusuf ÇINAR)

