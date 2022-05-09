Çobandivan’da Anneler Günü
Merkez Çobandivan Köyü'nde ikamet eden kadınlar Anneler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.
Güncel 09.05.2022, 19:44
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Köy Muhtarı Sinan Ergen, kadınları köy konağında düzenlediği bir etkinlikte bir araya getirdi. Ergen, Anneler Günü anısına kadınlara çiçek verilirken, daha sonra ise yemek programı düzenlendi.
Muhtar Ergen yemekte tüm kadınların Anneler Gününü kutladı. Kadınlar ise bu anlamlı günde kendilerini unutmayan Muhtar Sinan Ergen’e teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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