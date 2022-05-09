Çobandivan’da Anneler Günü

Köy Muhtarı Sinan Ergen, kadınları köy konağında düzenlediği bir etkinlikte bir araya getirdi. Ergen, Anneler Günü anısına kadınlara çiçek verilirken, daha sonra ise yemek programı düzenlendi.

Muhtar Ergen yemekte tüm kadınların Anneler Gününü kutladı. Kadınlar ise bu anlamlı günde kendilerini unutmayan Muhtar Sinan Ergen’e teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

