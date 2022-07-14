Çobandivan şenlendi

Çobandivan Köyü 12. Yaprak Şenliği, büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Köy Muhtarı Sinan Ergen ve Dernek Başkanı Bilal Göl tarafından organize edilen şenliğe katılım oldukça yoğundu.

Canlı müzik eşliğinde halaylar çeken ve çeşitli oyunlar oynayan katılımcılar, hem bayramın, hem de şenliğin coşkusunu birlikte yaşadı.

Şenliğe; İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Genel Meclisi Üyeleri Yıldız Bek, Suat Atalay, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Nüfus Müdürü Aziz Önal, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Remzi Pektaş, çevre köylerin muhtarları, bazı kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhtar Sinan Ergen, şenlik programına katılan herkese teşekkür ederek, amaçlarının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek olduğunu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

(Haber Merkezi)

