Çoban tarafından bulunan yavru karaca koruma altına alındı

Merkeze bağlı Cerit köyünde hayvan otlatmaya giden Mehmet Sözüdoğru, akşam saatlerinde Gölyeri mevkiinde yavru bir karaca buldu. Yavru karacaya sahip çıkan Sözüdoğru, köy muhtarı Metin Sözüdoğru'yu arayarak bilgi verdi. Muhtar Sözüdoğru'nun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber vermesi üzerine ekipler tarafından alınan yavru karaca, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Sıklık Tabiat Parkı Fauna Tanıtım alanına bırakıldı.