Çoban Mobilya’nın yeni Beko Mağazası görkemli törenle açıldı

İlimizde mobilya sektörünün tanınmış firmalarından olan Çoban Mobilya’nın beyaz eşyada bir dünya markası olan Beko ürünlerini satacağı mağazası saat 13.00’de düzenlenen törenle açıldı. Çoban Mobilya Beko Mağazası’nın açılışı Çorum’un tüm renklerinin de biraraya gelmesini sağladı.

Milönü Askerlik Şubesi karşısında bulunan mağazanın açılışına AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, ÇESOB Başkanı Recep Gür, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, bazı İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, sanayici ve işadamları ile çok sayıda davetli katıldı.

Çorum’da kaliteyi ve estetiği bir arada bütçeye uygun kampanyalarla sunacaklarını dile getirerek bünyelerine kattıkları Beko mağazasını hizmete açmaktan mutlu olduklarını vurgulayan Murat Çoban; Çorumluların tüm beyaz eşya ve küçük ev aleti ihtiyacını da karşılamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya ise “Az önce belediyemize ait Refakatçi Misafirhanesi açılışını gerçekleştirdik. Hasta yakınları için kolaylık sağlayacak bir merkez. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederiz. Çorum için önemli olan kanser tanı ve tedavi merkezini yapıyoruz. Çorumumuza kazandıracağız. Yine eski devlet hastanemizi 130 milyonluk bir yatırımla Çorumlu hemşerilerimize kazandıracağız. Çorum tüm renkleriyle birlik ve beraberlikle güzelleşecektir” açıklamalarında bulundu.

Belediye Başkanı Aşgın ise açılışlara yetişemediklerini söyleyerek “Bir tarafta biz diğer tarafta hemşehrilerimiz böyle güzide mekânlar açıyor. Rabbim Halil İbrahim bereketi versin. Birlikte şehri imar etmeye ve ihya etmeye belediye, milletvekillerimiz, partilerimiz, tüm teşkilatlar el ele gönül gönüle en güzelini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da böyle güzel işyerleri açıldıkça mutlu olduklarını kaydederek “Bu gördüğümüz birlik beraberlik Çorum’un geleceği adına büyük bir kazançtır. Bizim derdimiz ve sevdamız Çorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından edilen dualarla kurdele kesilerek açılış gerçekleştirdi. Protokol üyeleri daha mağazayı gezerek bilgi aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

