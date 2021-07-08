Çoban Mobilya’dan yeni Beko mağazası

Beyaz eşyada bir dünya markası olan Beko, müşterilerine kaliteyi ve estetiği bir arada bütçelerine uygun kampanyalarla Çoban Mobilya güvencesiyle sunacak.

Yıllardır mobilya sektöründe ilimizde halka hizmet eden Çoban Mobilya sahibi Murat Çoban açılışa tüm Çorum halkını davet etti. Murat Çoban: “Çoban Mobilya olarak bünyemize yeni kattığımız Beko Mağazamızın açılışını yapacağız. Çorum’un beyaz eşya ve küçük ev aletleri ihtiyacını Beko imzasıyla karşılayacağız. Yeni Beko Mağazamızın açılışında sizleri görmekten mutluluk duyarız. Kalitenin ve güvenilirliğin adresi Beko, uzun yıllar kullanabileceğiniz şekilde tasarlanan ürünleriyle evlerinize yeni bir hava katacak” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

