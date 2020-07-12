ÇKS kayıtları uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Tarım Orman Komisyon Üyesi de olan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, başta Çorum olmak üzere ülke genelinde Çiftçi Kayıt Sistemi’nin yenileme ve yeni kayıt konusunda yaşadıkları sıkıntı nedeniyle çiftçilerden talepler geldiğini hatırlattı.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da milletin taleplerini çözüme kavuşturmak için çaba sarfettiklerini anlatan Ceylan, konuyu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye aktardığını söyledi. Pakdemirli’nin de bu taleplerini dikkate alarak çiftçilerin mağduriyetini giderecek bir karar aldığını belirten Milletvekili Ceylan, müracaatlarını çeşitli nedenlerle ve özellikle de pandemi dönemi nedeniyle yapamayan çiftçiler için yeni bir fırsatın doğduğunu bildirdi. Milletvekili Ceylan, müracaat edemeyenler için Tarım Orman Bakanlığı tarafından son müracaat tarihinin 1 Eylül olarak uzatıldığını kaydetti.

Bu kararla birlikte çiftçilerin mağduriyetinin giderildiği müjdesini veren Ceylan, bu kararın tüm çiftçilere hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

(Haber Merkezi)