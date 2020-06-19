“ÇKS başvuru süresi uzatılmalı”

2019 yılında ÇKS başvurusu yapan çiftçi sayısının yaklaşık 2,1 milyon olduğunu belirten Bayraktar, bu yıl sayının 1,2 milyonda kaldığına dikkati çekti. ÇKS kayıtlarının yapılmasının, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlayan desteklerden yararlanabilmeleri için elzem olduğunu vurgulayan Bayraktar şunları söyledi:

“Her zaman olduğu gibi koronavirüsle mücadele sürecinde de fedakarlık göstererek tarlasında çalışmaya devam eden çiftçilerimiz, salgınla mücadele ederken sofralarımızı eksik bırakmadı. Tarlasında kalarak üretime devam eden çiftçilerimiz, koronavirüs salgını nedeniyle ÇKS işlemlerini ertelemek durumunda kaldı.

Başvurunun bitmesine sayılı günler kala, yaşanabilecek yoğunluğun neden olacağı salgının bulaşma riski de göz önüne alınarak başvuru süresi uzatılmalıdır.”

“ÇKS YAPTIRMAYAN ÜRETİCİ DESTEKLERDEN YARARLANAMIYOR”

Bayraktar, “ÇKS başvurusu yaptırmayan üreticilerin yıl içinde verilen mazot, gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları başta olmak üzere çiftçiye verilen desteklerden yararlanamadığını hatırlattı. ÇKS başvurusu bulunmayan üreticilerin düşük faizli kredi kullanamadığını, TMO gibi kurumlara ürün veremediğini, tarım sigortasına başvuramadığını belirten Bayraktar, “Çiftçilerimizin yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelen zararları doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, ÇKS başvurularının, 30 Haziran Salı günü mesai bitimine kadar, kayıtlara esas evraklarla birlikte Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine yapılabileceğini belirtti.(Haber Merkezi)