Çıtak ve ekibi yoğun çalışıyor

İsmet Çıtak başkanlığındaki yönetimde Tahsin Şahin, Turgay Karaca, Osman İzgi, Niyazi Bulut, Tuncay Yalçınkaya, Halit Bölükbaş, Hacı Nuri Çitil, Şeref Yiğit, Hacı Koca, Adil Çetinkaya, Emrah Karadağ, Fatih Ok ve Arif Kabadayı gibi çok sayıda esnaf ve sanatkar aktif görev üstlendi.

Yola çıktıkları yönetim ekibiyle birlikte genel kurul çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Adayı İsmet Çıtak, esnaf ve sanatkarları işyerlerinde ziyaret ederek genel kurul süreci hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

“GÜLERYÜZLÜ VE ADALETLİ HİZMET”

1 Temmuz Perşembe günü TSO Fuar Kompleksinde yapılacak genel kurulun Çorumlu esnaf ve sanatkarlar açısından tam bir demokrasi şölenine dönüşeceğine inandığını kaydeden İsmet Çıtak, ekip olarak güleryüzlü ve adaletli bir hizmet anlayışına sahip olduklarını belirterek, göreve seçilmeleri halinde hiçbir esnaf ve sanatkara karşı ayrımcılık yapılmayacağına dikkat çekti.

“ESNAFIMIZA HER TÜRLÜ KOLAYLIK SAĞLANACAK”

İsmet Çıtak, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve sanatkarlara yönelik her türlü kolaylığı göstereceklerini hatırlatarak, "Sıkıntıya düşen ensaflarımıza ve sanatkarlarımıza yardımcı olmak, onların elinden tutmak, düşeni düştüğü yerden kaldırmak bizlerin boynunun borcu olacaktır. Kapıdan herkes gönül rahatlığı ile girecek, güleryüzlü bir şekilde karşılanacak ve çıkarken de mutlu bir şekilde uğurlanacaktır" şeklinde konuştu.

“KOOPERATİFİ MODERN BİNAYA TAŞIYACAĞIZ”

Mevcut kooperatif binasının da günümüz şartlarından uzak şekilde ihtiyaca cevap veremediğini vurgulayan İsmet Çıtak, esnaf ve sanatkarlara yakışır güzel bir hizmet binası kazandıracaklarının sözünü verdi. Çıtak, "Esnaf ve sanatkarlarımız hizmetin en güzeline layıktır. Yeni hizmet binası, yeni yönetim anlayışı ve güleryüzlü hizmetle inşallah Çorum'da yeni bir dönem başlayacaktır" dedi.

Çıtak, 1 Temmuz Perşembe günü tüm kooperatif üyelerini genel kurula beklediklerini dile getirdi.

