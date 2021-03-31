Son Dakika

Ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi uzatıldı

Güncel 31.03.2021, 19:50
22
Ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi uzatıldı

Bakan Pekcan: "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık."
Bakan Pekcan: "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun."

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@