Ciro endeksleri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 Mart dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,5 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 11,6 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı.

(Mehmet DALAR)