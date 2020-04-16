Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96249
ALTIN
382.678
DOLAR
6.9306
STERLİN
8.6484
EURO
7.5110

Ciro endeksleri açıklandı

Toplam ciro 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 22,2 arttı.

Ciro endeksleri açıklandı

Toplam ciro 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 22,2 arttı.

16 Nisan 2020 Perşembe 19:25
Ciro endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 Şubat dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı şubat ayında yıllık yüzde 22,2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 17,1, inşaat ciro endeksi yüzde 8,3, ticaret ciro endeksi yüzde 28,2, hizmet ciro endeksi yüzde 19,8 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2020 yılı şubat ayında aylık yüzde 1,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,1, inşaat ciro endeksi yüzde 9,2, ticaret ciro endeksi yüzde 1,8, hizmet ciro endeksi yüzde 1,2 arttı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
125 kişi hayatını kaybetti
125 kişi hayatını kaybetti
Belediye'den esnafa dezenfektan ve maske
Belediye'den esnafa dezenfektan ve maske
Başkan Aşgın’dan vefa sosyal destek grubuna ziyaret
Başkan Aşgın’dan vefa sosyal destek grubuna ziyaret
Çorum'da Belediyenin oluşturduğu “Gönül Kapısı” hizmete girdi
Çorum'da Belediyenin oluşturduğu “Gönül Kapısı” hizmete girdi
Cansuyu Derneği’nden “Evinize Sağlık” kampanyası
Cansuyu Derneği’nden “Evinize Sağlık” kampanyası
Yeniden Refah, sokak hayvanlarını unutmadı
Yeniden Refah, sokak hayvanlarını unutmadı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim