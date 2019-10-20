Ciro endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ağustos dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı. (İHA)