Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98415
ALTIN
277.449
DOLAR
5.7824
STERLİN
7.5029
EURO
6.4409

Ciro endeksleri açıklandı

Toplam ciro, 2019 Ağustos döneminde yüzde 2,8 arttı.

Ciro endeksleri açıklandı

Toplam ciro, 2019 Ağustos döneminde yüzde 2,8 arttı.

20 Ekim 2019 Pazar 19:31
Ciro endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ağustos dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı. (İHA)

İlgili Haberler
BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım oldu
BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım oldu
Yeni başlayanlara “Hoşgeldin” dediler
Yeni başlayanlara “Hoşgeldin” dediler
Çocukları dağa kaçırılan aileleri ziyaret ettiler
Çocukları dağa kaçırılan aileleri ziyaret ettiler
Mehmetçiğe selam gönderdiler
Mehmetçiğe selam gönderdiler
“Muhtarlarımız hizmetin gönül eridir”
“Muhtarlarımız hizmetin gönül eridir”
Eğitim Bir Sen 7. Bölge Toplantısı Samsun’da başladı
Eğitim Bir Sen 7. Bölge Toplantısı Samsun’da başladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim