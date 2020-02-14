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Ciro endeksi arttı

Toplam ciro 2019 aralık döneminde yıllık yüzde 21,0 arttı.

Ciro endeksi arttı

Toplam ciro 2019 aralık döneminde yıllık yüzde 21,0 arttı.

14 Şubat 2020 Cuma 19:49
Ciro endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 Aralık dönemi ciro endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı aralık ayında yıllık yüzde 21,0 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2019 yılı aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 16,8, inşaat ciro endeksi yüzde 8,1, ticaret ciro endeksi yüzde 26,9 ve hizmet ciro endeksi yüzde 22,3 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2019 yılı aralık ayında aylık yüzde 4,0 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2019 yılı aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,1, inşaat ciro endeksi yüzde 2,8, ticaret ciro endeksi yüzde 4,1 ve hizmet ciro endeksi yüzde 4,2 arttı.

(Mehmet DALAR)

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