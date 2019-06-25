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“Çıraklık süresi sigorta başlangıcı sayılmalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çırakların çıraklık süresince verdiği emeklerin emekliliklerine yansıtılması gerektiğini dile getirdi. Mesleki eğitimin ülkenin iç piyasada duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılayan, ekonomik kalkınma içerisindeki en önemli basamak olduğunu belirten Palandöken, mesleki eğitim alan çırakların sigorta başlangıcının çıraklık döneminden itibaren başlaması ve bu dönemdeki emeklerinin emekliliklerine yansıtılması gerektiğini vurguladı.

“Çıraklık süresi sigorta başlangıcı sayılmalı”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çırakların çıraklık süresince verdiği emeklerin emekliliklerine yansıtılması gerektiğini dile getirdi. Mesleki eğitimin ülkenin iç piyasada duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılayan, ekonomik kalkınma içerisindeki en önemli basamak olduğunu belirten Palandöken, mesleki eğitim alan çırakların sigorta başlangıcının çıraklık döneminden itibaren başlaması ve bu dönemdeki emeklerinin emekliliklerine yansıtılması gerektiğini vurguladı.

25 Haziran 2019 Salı 23:07
“Çıraklık süresi sigorta başlangıcı sayılmalı”

“MESLEKİ EĞİTİM EKONOMİK KALKINMANIN EN ÖNEMLİ BASAMAĞIDIR”

Mesleki ve teknik eğitimin ekonomik kalkınma için en önemli basamak olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonominin temel yapı taşı esnaf ve sanatkârımızın da ekonomik kalkınmanın da en önemli unsuru mesleki ve teknik eğitimdir. İç piyasada gerekli olan ve sürdürülebilir, güçlü bir kalkınma için ara eleman açığını mesleki ve teknik eğitim kapatır. Devletin de katkılarıyla mesleki ve teknik eğitimin önemi her geçen gün daha da fark ediliyor. 2007’de 187 bin 927 olan çırak sayısı her yıl azalarak 2016 yılında 74 bin 203’e düşmüştü fakat çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınmasıyla bu sayı 2017’de 133 bin 450’ye çıktı. Böylelikle çırak sayısının artması beklenirken geçtiğimiz yıl bu sayı 119 bine kadar düştü. Buradan anlamamız gereken şey, zorunlu olduğu halde sayılarda düşüş var ise gençlerimizi yönlendirmemiz gerektiğidir. Esnaf ve sanatkârlarımızın mesleklerinin devamı için de ekonomimiz için de çırak olmak, meslek edinmek ve bunu devam ettirmek çok önemli” şeklinde söyledi.

-“ÇIRAKLIK SÜRESİ SİGORTA BAŞLANGICI OLMALI”

Çırak ve stajyerlerin sigorta başlangıçlarının eğitim dönemi itibariyle başlaması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, “Meslek liselerinde yapılan staj ve işin öğrenildiği çıraklık eğitim dönemi emeklilikte geçerli olmuyor. Mesleki ve teknik eğitimde alınan eğitim, verilen emek asla yadsınamaz. Çırakların emeklerinin değerinin karşılığı da verilmeli. Çırakların sigorta başlangıcı çıraklık dönemi itibari ile başlamalı. 1 milyon civarında bu emeğin karşılığını bekleyen vatandaşımız var. Nitelikli eleman yetiştirilmesi ve ekonomimiz için çıraklık dönemi çok önemli. Onların haklarının tam teslim edilmesi de aynı derecede öneme sahip. Çıraklık döneminin sigorta başlangıcı sayılması mesleki eğitimi daha cazip hale getirecektir. Bu da çırak sayısında artışı sağlayacaktır” diye konuştu.(Haber Merkezi)

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