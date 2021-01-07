Çıraklık eğitiminden sonra meslek edinme oranı % 88

Osman Günay’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Çorum’da mesleki teknik eğitim verilen okulların durumuna ilişkin Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.

Çorum genelinde 32 mesleki teknik lisede toplam 411 sınıfta 8 bin 46 öğrencinin eğitim aldığının belirtildiği raporda, halk eğitim merkezlerine ilişkin de istatistiki verilere yer verildi.

Buna göre Çorum genelindeki halk eğitim merkezlerinde toplam 194 dönemde kurs düzenlenirken, 1126’sı erkek, 3569’u kadın olmak üzere 4695 kişiye eğitim verildi. (Haber Merkezi)