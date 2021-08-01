Çıraklık Eğitim’de diploma sevinci

Geçtiğimiz Cuma günü okulda gerçekleştirilen törende diploma almaya hak kazanan kalfa, usta ve usta öğreticilere belgeleri verildi.

Törene Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Ahmet Çaylak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Recep Turhan, okul idarecileri ile çok sayıda kursiyer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan diploma töreninde konuşan Okul Müdürü Recep Turhan, Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi olarak her yıl 1.000-1.500 kişinin çeşitli kurslar marifetiyle meslek sahibi yapıldığını ve mezun kursiyerlerin ortalama %91’inin ise kalıcı bir iş sahibi olduklarını söyledi.

6764 sayılı Kanun ile 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve diğer mevzuatta yapılan değişiklikle Mesleki Eğitim Merkezleri’nin zorunlu orta öğretim kapsamına alınarak meslek lisesi statüsüne kazandırıldığını ifade eden Turhan, halen merkezlerinde 31 Mesleki Eğitim Kurul kararı ile 33 alan ve 181 dalda çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitimi verildiğini dile getirdi.

2020-2021 eğitim öğretim yılında 1.944 kursiyere kalfalık, 1.884 kursiyere ustalık, 1.718 kursiyere de usta öğretim belgesi verildiğini kaydeden Recep Turhan, ayrıca 52 kursiyere ise mezuniyet diplomalarının verildiğini söyledi. Turhan, okuldan mezun olan tüm öğrencilerine iş hayatlarında başarılar diledi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise yaptığı konuşmada, daha önce Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören ilkokul mezunu çırak, kalfa ve ustaların mezun olduklarında yine ilkokul mezunu statüsünde yer aldıklarını ancak yapılan yeni düzenlemeyle bu uygulamaya son verildiğini hatırlattı. Bu düzenlenme için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür eden Gür, merkezde çırak, kalfa ve ustaların Ahi Evran kültürü ile yetiştirilmesinden duyduğu memnuiyeti dile getirerek, “Sizlerde inşallah işinizin başınıza geçtiğinizde ülkemize faydalı çırak, kalfa ve ustalar yetiştireceksiniz. Buna yürekten inanıyorum. Diplomalarınız hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerler hep birlikte Ahilik Yemini ederken daha sonra protokol üyeleri tarafından diplomaları takdim edildi. Son olarak ise diploma alan tüm kursiyerler okul bahçesinde hatıra fotoğrafı çekindi.