Çıplak’tan personele “iş güvenliği” uyarısı

İl Özel İdaresi yemekhanesinde yapılan bayramlaşmaya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ın yanı sıra Şube Müdürleri ve idare personeli tam kadro hazır bulundu.

Bayramlaşmada İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Çıplak bir konuşma yaptı. Konuşmasına herkesi selamlayarak ve bayramlarını tebrik ederek başlayan Çıplak, bayramların birlik ve beraberlik gibi manevi duyguları öne çıkardığını belirtti.

Bayram vesilesiyle de birlik ve beraberliğin tüm ülkemiz ve tüm dünya Müslümanları adına devam etmesi temennisinde bulunan Çıplak, İl Özel İdaresi personeline iş güvenliği konusunda da önemli uyarılarda bulundu. Bunun dışında işlerini özverili yapmaları gerektiğini, İl Özel İdaresi geleneğine uygun bir şekilde çalışma göstermeleri gerektiğini belirten Recep Çıplak, herkesin bayramını tebrik ederek konuşmasını tamamladı.

Yapılan bu konuşmanın ardından Çıplak ve birim müdürleri, personelle tek tek bayramlaşarak bayram şekeri ikram etti.

(Haber Merkezi)