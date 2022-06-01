Çıplak’a 21.5 milyon liralık borçlanma yetkisi
İl Genel Meclisi’nin Hazır ayı toplantısı İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Güncel 01.06.2022, 21:41
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Önerge tekliflerinin görüşüldüğü toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’a İller Bankası’ndan 21.5 milyon lira borçlanma yetkisi verilmesini içeren raporu, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı okudu.
Okunan raporun ardından gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.
(Taner ŞİMŞEK)
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