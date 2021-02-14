Çıplak ve Eker, DOKAP Başkanı Gültekin ile görüştü

Recep Çıplak beraberinde Tarımsal Hizmetler Müdürü Mustafa Eker ile birlikte DOKAP’ı ziyaret etti. DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile görüşen Çıplak ziyarette İl Özel İdaresi’nin projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında da görüşme yapıldı.

(Haber Merkezi)