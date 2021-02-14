Çıplak ve Eker, DOKAP Başkanı Gültekin ile görüştü
Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve beraberindeki heyet Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin ile biraraya geldi.
Güncel 14.02.2021, 22:19
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Recep Çıplak beraberinde Tarımsal Hizmetler Müdürü Mustafa Eker ile birlikte DOKAP’ı ziyaret etti. DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile görüşen Çıplak ziyarette İl Özel İdaresi’nin projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında da görüşme yapıldı.
(Haber Merkezi)
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