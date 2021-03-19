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Çıpa kredisi hakkında bilgi 

Güncel 19.03.2021, 00:18
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Çıpa kredisi hakkında bilgi 

Vakıfbank Çorum Şube Müdürü Mustafa Özgenç ve Bahabey Şube Müdürü Bekir Kartaloğlu,  Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret etiler. 
Vakıfbank yöneticileri, ziyarette, üyelerin hizmetine sundukları imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak olan firmalar başta olmak üzere stratejik öneme sahip sektörlere yönelik 40 milyar liralık "Çıpa Kredisi" hakkında bilgi verdiler.

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