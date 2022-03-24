“Cinsiyet ayrımcı uygulamalar, laik eğitime meydan okumadır”

Toplumsal yaşamın farklı alanlarında olduğu gibi, eğitim sisteminde ve okullarda da iktidarın kendi dünya görüşüne uygun bir nesil yetiştirme yönündeki uygulamaların, çocuk ve gençlere yönelik açık bir baskı ve dayatma haline geldiğini belirten Beyaz, “Bu durumun son örneği Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda yaşanmıştır” dedi.

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü’nün okulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulması için öğretmenlere bir yazı gönderdiğinin basında yer aldığını kaydeden Beyaz, “Basında çıkan haberlere göre, öğretmenlere gönderilen yazıda, ‘Değerli öğretmen arkadaşlarımız 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturması gerekmektedir’ şeklinde cinsiyet ayrımcı ifadeler kullanılmıştır” dedi.

Çocukların eğitiminden ve kişisel gelişiminden endişe duyan hiç kimsenin, ileriki yaşlarda çocuklarda farklı kişilik sorunları ortaya çıkarma ihtimali taşıyan böylesine cinsiyetçi ve ayrımcı bir uygulamayı kabul etmesinin mümkün olmayacağını söyleyen Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bu tür uygulamaların asıl hedefi karma eğitimdir ve çocukların gelişimi açısından son derece tehlikeli bir durumdur. Kız ve erkek çocuklarının ayrı sıralarda ve sınıflarda, hatta ayrı okullarda eğitim görmesi gerektiğini savunanlar, okulların çocukların sağlıklı gelişimi açısından aynı zamanda önemli sosyalleşme mekânları olduğu gerçeğini yok saymaktadır.

Laik eğitimin önemli göstergelerinden biri de ‘karma eğitim’dir. Karma eğitimle öğretim, kız-erkek öğrencilerin aynı ortamda öğretim görmesiyle birlikte sağlıklı oluşabilmekte, kadın erkek eşitliğini yaşama geçirmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu şekilde daha dengeli kişilikler oluşmakta, farklı cinslerin birbirine ve farklılıklarına saygı göstermesi eğitim süreci içinde öğretilebilmektedir.

Böylesine ayrımcı ve cinsiyetçi bir anlayışa sahip kişilerin okul yöneticisi olarak görev yapıyor olması çocuklarımızın geleceği açısından en büyük tehditlerden biridir. Çocuklarımızın cinsiyetleri üzerinden yasal yetkilerini de aşarak suç işleyen bu okul müdürü derhal görevden alınmalı, böylesine çağ dışı zihniyete sahip birisinin idarecilik ya da öğretmenlik yapmasına kesinlikle izin verilmemelidir.” (Haber Merkezi)

