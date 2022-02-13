Cinsel istismar suçundan aranıyordu yakalandı
ÇORUM ‘da cinsel istismar suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ü (47) polis tarafından yakalandı.
Güncel 13.02.2022, 00:38
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Alınan bilgilere göre, hakkında “üç adet sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan toplam 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis bulunan A. Ü., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. A.Ü., alınan sağlık raporu sonrası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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